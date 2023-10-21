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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Вайле
Копенгаген - Вайле: обзор матча 21 октября 2023
Копенгаген
21.10.2023, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
70'
Э. Ахури
82'
М. Эльюнусси
65'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Вайле
87'
Замена
C. Gammelgaard
️️️️
Г. Онугха
87'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Х. Барри
84'
Желтая карточка
М. Альборнос
ГОЛ! 2:1!
М. Эльюнусси
82'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Э. Йелерт
78'
77'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Й. Нгбакото
ГОЛ! 1:1!
Э. Ахури
Пас отдал
А. Корнелиус
70'
67'
Желтая карточка
Г. Онугха
65'
ГОЛ! 0:1!
Г. Онугха
Пас отдал
С. Эзатолахи
64'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
T. Lauritsen
64'
Замена
К. Киркегор
️️️️
М. Джувара
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Классон
60'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Ларссон
60'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
56'
Замена
Э. Ахури
️️️️
Р. Барджи
46'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Б. Мелинг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
5
Хамза Барри
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
4-3-3
25
Грабара
24
Мелинг
4
Дикс
3
Вавро
12
Йелерт
7
Классон
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
8
Фалк-Йенсен
19
Барджи
3-2-2-1-2
1
Тротт
3
Альборнос
59
20
Колингер
25
Провстгор
6
Альбентоса
5
Барри
22
7
Джувара
7
Нгбакото
7
Онугха
24
Мелинг
3
Серенсен
3
Серенсен
24
Мелинг
12
Йелерт
2
Анкерсен
2
Анкерсен
12
Йелерт
7
Классон
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Классон
19
Барджи
99
Ахури
99
Ахури
19
Барджи
17
Ларссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
17
Ларссон
5
Барри
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
5
Барри
22
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
22
7
Джувара
10
Киркегор
10
Киркегор
7
Джувара
7
Нгбакото
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Нгбакото
7
Онугха
14
14
7
Онугха
Остались в запасе
Копенгаген
Вайле
12
Тео Сандер
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Копенгаген - Вайле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
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