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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Брондбю
Вайле - Брондбю: обзор матча 28 августа 2023
Вайле
28.08.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
74'
О. Омойджуанфо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Брондбю
Пенальти не реализован!
Г. Онугха
90'
+7
Желтая карточка
С. Эзатолахи
90'
+4
88'
Замена
️️️️
Х. Хеггхейм
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Э. Офори
81'
77'
Желтая карточка
Н. Валлис
75'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Греве
75'
Замена
О. Швартау
️️️️
О. Омойджуанфо
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Омойджуанфо
69'
Желтая карточка
М. Греве
67'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
М. Квистгарден
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
T. Lauritsen
64'
Замена
М. Джувара
️️️️
А. Бусуладжич
64'
Желтая карточка
T. Lauritsen
37'
Желтая карточка
А. Бусуладжич
30'
11'
Желтая карточка
Ф. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
5
Хамза Барри
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Вайле
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
3-3-2-2
1
Тротт
25
Провстгор
59
3
Альборнос
6
Альбентоса
8
Бусуладжич
21
Велков
5
Барри
22
15
Офори
7
Онугха
4-1-2-3
1
Пенц
14
Менса
32
Алвес
14
Расмуссен
5
Хеггхейм
10
Васс
17
Греве
7
Валлис
30
Квистгарден
24
Дивкович
10
Омойджуанфо
22
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
22
8
Бусуладжич
7
Джувара
7
Джувара
8
Бусуладжич
15
Офори
78
Ассеннун
78
Ассеннун
15
Офори
17
Греве
5
Радошевич
5
Радошевич
17
Греве
30
Квистгарден
14
Сузуки
14
Сузуки
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
29
Швартау
29
Швартау
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Вайле
Брондбю
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Вайле - Брондбю
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
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