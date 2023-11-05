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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Вайле
Нордшелланд - Вайле: обзор матча 05 ноября 2023
Нордшелланд
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вайле
62'
А. Шельдеруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Вайле
Желтая карточка
К. Барслунд
90'
+2
Замена
К. Барслунд
️️️️
Д. Свенссон
88'
86'
Замена
C. Gammelgaard
️️️️
Й. Нгбакото
Замена
Р. Асконе
️️️️
А. Шельдеруп
74'
Замена
Л. Хей
️️️️
М. Доржель
74'
69'
Замена
T. Lauritsen
️️️️
А. Бусуладжич
69'
Замена
М. Джувара
️️️️
К. Киркегор
69'
Замена
T. Gundelund
️️️️
М. Альборнос
Замена
Б. Нигрен
️️️️
И. Осман
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Шельдеруп
Пас отдал
И. Осман
62'
55'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
46'
Замена
С. Велков
️️️️
Д. Колингер
31'
Желтая карточка
Д. Колингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
5
Хамза Барри
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
22
Tobias Lauritsen
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
24
Свенссон
3
Фрезе
20
Доржель
21
Шельдеруп
7
Расмуссен
15
Осман
7
Ингвартсен
3-3-2-2
1
Тротт
59
3
Альборнос
20
Колингер
6
Альбентоса
8
Бусуладжич
25
Провстгор
5
Барри
10
Киркегор
7
Онугха
7
Нгбакото
24
Свенссон
27
Барслунд
27
Барслунд
24
Свенссон
20
Доржель
3
Хей
3
Хей
20
Доржель
21
Шельдеруп
27
Асконе
27
Асконе
21
Шельдеруп
15
Осман
8
Нигрен
8
Нигрен
15
Осман
20
Колингер
21
Велков
21
Велков
20
Колингер
8
Бусуладжич
22
22
8
Бусуладжич
10
Киркегор
7
Джувара
7
Джувара
10
Киркегор
3
Альборнос
2
2
3
Альборнос
7
Нгбакото
14
14
7
Нгбакото
Остались в запасе
Нордшелланд
Вайле
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
13
Игор Векич
ВР
23
Lasse Flo
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
23
Lasse Flo
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Нордшелланд - Вайле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Фарум Парк
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