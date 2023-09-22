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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Вайле
Люнгбю - Вайле: обзор матча 22 сентября 2023
Люнгбю
22.09.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вайле
58'
А. Гудьонсен
64'
К. Киркегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Вайле
Желтая карточка
T. Storm
89'
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
87'
83'
Замена
М. Джувара
️️️️
M. Elvius
Замена
А. Бьелланд
️️️️
М. Муниеса
71'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
С. Атли Магнуссон
71'
71'
Замена
T. Lauritsen
️️️️
С. Эзатолахи
71'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Э. Офори
70'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
К. Киркегор
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Киркегор
Пас отдал
Х. Барри
ГОЛ! 1:0!
А. Гудьонсен
Пас отдал
В. Кумадо
58'
45'
+2
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Желтая карточка
М. Муниеса
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
21
Tobias Storm
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
8
Азер Бусуладжич
ОП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
4-3-3
1
2
Кумадо
5
Муниеса
3
Йенсен
5
Грегор
2
Финнссон
42
Чуквуани
8
Ремер
22
Магнуссон
9
Гудьонсен
26
Гиткьяер
3-2-3-2
1
Тротт
25
Провстгор
59
3
Альборнос
21
Велков
20
Колингер
5
Барри
10
Киркегор
6
Эзатолахи
15
Офори
7
Онугха
5
Муниеса
6
Бьелланд
6
Бьелланд
5
Муниеса
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
22
Магнуссон
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Магнуссон
15
Офори
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
15
Офори
6
Эзатолахи
22
22
6
Эзатолахи
59
7
Джувара
7
Джувара
59
10
Киркегор
7
Нгбакото
7
Нгбакото
10
Киркегор
Остались в запасе
Люнгбю
Вайле
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Люнгбю - Вайле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
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