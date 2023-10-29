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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Виборг
Вайле - Виборг: обзор матча 29 октября 2023
Вайле
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
20'
Й. Нгбакото
75'
А. Эмента
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Виборг
90'
+1
Желтая карточка
Я. Вестер
90'
Замена
А. Джатта
️️️️
А. Эмента
Замена
T. Lauritsen
️️️️
Д. Ассеннун
88'
Замена
C. Gammelgaard
️️️️
Х. Барри
88'
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Й. Нгбакото
88'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
81'
78'
Желтая карточка
Н. Бюрги
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Эмента
66'
Замена
И. Йенсен
️️️️
Р. Жуниор
Желтая карточка
Д. Ассеннун
62'
Замена
К. Киркегор
️️️️
Г. Онугха
61'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
М. Джувара
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Нгбакото
Пас отдал
М. Джувара
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Вайле
13
Игор Векич
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
23
Джейми Якобс
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Тротт
25
Провстгор
59
3
Альборнос
6
Альбентоса
20
Колингер
6
Эзатолахи
5
Барри
7
Джувара
7
Нгбакото
7
Онугха
4-1-2-1-2
1
Лунд
5
Бюрги
5
Залетел
23
Бундгор
30
13
Греннинг
8
Мбом
6
Бонде
19
Саид
96
Жуниор
18
Эмента
7
Нгбакото
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
7
Нгбакото
Ассеннун
22
22
Ассеннун
7
Онугха
10
Киркегор
10
Киркегор
7
Онугха
5
Барри
14
14
5
Барри
7
Джувара
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Джувара
18
Эмента
20
Джатта
20
Джатта
18
Эмента
96
Жуниор
10
Йенсен
10
Йенсен
96
Жуниор
Остались в запасе
Вайле
Виборг
13
Игор Векич
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЛЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Вайле - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
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