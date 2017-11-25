Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Роман Концедалов
Статистика
Роман Концедалов - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1986 (40)
#11 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок РЖД 2007
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
18
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
0 : 2
25.11.2017
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
18.11.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
04.11.2017
Шинник
72' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1 : 2
07.10.2017
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1 : 1
30.09.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
2 : 1
24.09.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0 : 0
16.09.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
62' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4 : 1
06.09.2017
Зенит-2
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0 : 1
27.08.2017
Балтика
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-2
2 : 2
20.08.2017
Ротор
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2 : 1
13.08.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 2
09.08.2017
Ротор
37' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 2
05.08.2017
Cибирь
1' - 90'
55'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
1' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3 : 0
08.07.2017
Ротор
59' - 90'
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+