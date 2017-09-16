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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Ротор
Авангард - Ротор: обзор матча 16 сентября 2017
Авангард
16.09.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Ротор
87'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Романенко
Замена
Н. Имуллин
️️️️
Р. Нетфуллин
84'
80'
Желтая карточка
А. Киреев
Замена
А. Митасов
️️️️
Д. Коробов
76'
75'
Желтая карточка
С. Колычев
67'
Замена
В. Борзых
️️️️
М. Султонов
Замена
Д. Войнов
️️️️
И. Альшин
67'
Замена
И. Петров
️️️️
Р. Болов
62'
46'
Замена
М. Бирюков
️️️️
В. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
Ротор
78
Денис Кавлинов
ВР
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
25
Концедалов
4
Дашаев
5
Никитин
36
Гурфов
52
Нетфуллин
7
Коробов
10
Альшин
14
Аппаев
88
Болов
4-3-2-1
16
Кобзев
5
Пискунов
2
Ионов
88
Киреев
67
Колычев
10
Сысуев
13
Замалиев
11
Концедалов
28
Султонов
77
Романенко
45
Вотинов
52
Нетфуллин
9
Имуллин
9
Имуллин
52
Нетфуллин
10
Альшин
21
Войнов
21
Войнов
10
Альшин
88
Болов
10
Петров
10
Петров
88
Болов
7
Коробов
9
Митасов
9
Митасов
7
Коробов
77
Романенко
34
Крутов
34
Крутов
77
Романенко
28
Султонов
21
Борзых
21
Борзых
28
Султонов
10
Сысуев
17
Бирюков
17
Бирюков
10
Сысуев
Остались в запасе
Авангард
Ротор
22
Александр Войнов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
22
Александр Войнов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
17
Денис Синяев
АП
Остались в запасе
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
94
Данила Хахалев
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Авангард - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Трудовые Резервы
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