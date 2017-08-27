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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Балтика
Ротор - Балтика: обзор матча 27 августа 2017
Ротор
27.08.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
53'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Балтика
90'
+3
Желтая карточка
Е. Помазан
Желтая карточка
А. Столяренко
87'
Замена
В. Сысуев
️️️️
Н. Замалиев
86'
Желтая карточка
М. Султонов
80'
78'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
69'
Замена
В. Крючков
️️️️
Н. Тимошин
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Р. Концедалов
67'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Касьян
46'
Замена
С. Себай
️️️️
А. Кобялко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
Балтика
35
Артем Смирнов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
4-2-2-2
16
Кобзев
4
Дранников
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
13
Замалиев
11
Концедалов
77
Романенко
28
Султонов
45
Вотинов
17
Бирюков
3-2-2-1-2
1
Помазан
3
Джалилов
4
Степанец
40
Тимошин
43
Логашов
7
Скопинцев
6
Свежов
93
Каленкович
10
Джалилов
22
Кобялко
19
Касьян
13
Замалиев
10
Сысуев
10
Сысуев
13
Замалиев
11
Концедалов
94
Хахалев
94
Хахалев
11
Концедалов
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
40
Тимошин
55
Крючков
55
Крючков
40
Тимошин
22
Кобялко
15
Себай
15
Себай
22
Кобялко
Остались в запасе
Ротор
Балтика
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
35
Артем Смирнов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
35
Артем Смирнов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Ротор - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Центральный
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