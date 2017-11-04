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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Шинник
Ротор - Шинник: обзор матча 04 ноября 2017
Ротор
04.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
33'
М. Бирюков (П)
31'
С. Нарылков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Шинник
85'
Желтая карточка
А. Щадин
Желтая карточка
Р. Концедалов
83'
83'
Замена
А. Лях
️️️️
С. Нарылков
77'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Дроздов
76'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
М. Шайморданов
Замена
Р. Концедалов
️️️️
М. Бирюков
72'
67'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Султонов
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бирюков
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Нарылков
Желтая карточка
И. Дранников
21'
Желтая карточка
Н. Замалиев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
3-2-1-2-2
16
Кобзев
2
Ионов
20
Столяренко
88
Киреев
4
Дранников
91
Кузнецов
13
Замалиев
77
Романенко
28
Султонов
17
Бирюков
45
Вотинов
3-2-2-1-2
23
Антипин
97
Ятченко
78
Чистяков
66
Жестоков
22
Нарылков
34
Дроздов
11
Шайморданов
15
Самойлов
92
Щадин
91
Булия
81
Низамутдинов
28
Султонов
34
Крутов
34
Крутов
28
Султонов
17
Бирюков
11
Концедалов
11
Концедалов
17
Бирюков
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
11
Шайморданов
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
22
Нарылков
90
Лях
90
Лях
22
Нарылков
34
Дроздов
18
Камилов
18
Камилов
34
Дроздов
Остались в запасе
Ротор
Шинник
67
Сергей Колычев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
35
Валерий Поляков
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
35
Валерий Поляков
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Ротор - Шинник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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