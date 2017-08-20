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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Ротор
Спартак-2 - Ротор: обзор матча 20 августа 2017
Спартак-2
20.08.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
26'
В. Пантелеев
76'
В. Пантелеев
14'
А. Сидоричев
73'
И. Дранников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Ротор
88'
Замена
В. Борзых
️️️️
М. Султонов
81'
Замена
О. Николаев
️️️️
М. Бирюков
Замена
А. Руденко
️️️️
И. Самбу
81'
Замена
С. Нимели
️️️️
Ф. Сакала
77'
ГОЛ! 2:2!
В. Пантелеев
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
И. Дранников
Желтая карточка
И. Самбу
63'
63'
Замена
М. Вотинов
️️️️
Р. Концедалов
61'
Желтая карточка
Н. Замалиев
57'
Замена
В. Сысуев
️️️️
А. Киреев
Желтая карточка
К. Щербаков
36'
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Ломовицкий
32'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
29'
ГОЛ! 1:1!
В. Пантелеев
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Сидоричев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
8
Борис Цыганков
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-2-3-2
98
Максименко
46
Мамин
2
Кутепов
3
Щербаков
83
Пантелеев
8
Самсонов
11
Ломовицкий
77
Бакаев
15
Рассказов
88
Давыдов
10
Сакала
3-2-2-2-1
16
Кобзев
17
Сидоричев
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
4
Дранников
13
Замалиев
11
Концедалов
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
10
Сакала
99
Нимели
99
Нимели
10
Сакала
11
Ломовицкий
49
Самбу
49
Самбу
11
Ломовицкий
Самбу
19
Руденко
19
Руденко
Самбу
28
Султонов
21
Борзых
21
Борзых
28
Султонов
17
Бирюков
11
Николаев
11
Николаев
17
Бирюков
88
Киреев
10
Сысуев
10
Сысуев
88
Киреев
11
Концедалов
45
Вотинов
45
Вотинов
11
Концедалов
Остались в запасе
Спартак-2
Ротор
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
8
Борис Цыганков
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Спартак-2 - Ротор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
академии "Спартак"
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