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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Ротор
Химки - Ротор: обзор матча 08 июля 2017
Химки
08.07.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ротор
12'
И. Кузьмичев
35'
Ф. Дворников
90+2'
Д. Малания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ротор
ГОЛ! 3:0!
Д. Малания
90'
+2
84'
Замена
О. Николаев
️️️️
В. Сысуев
82'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Романенко
81'
Замена
В. Борзых
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Лисинков
️️️️
М. Петрусев
76'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Д. Талалай
70'
59'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Рылов
Замена
Е. Алфёров
️️️️
А. Мостовой
58'
Желтая карточка
К. Заика
52'
Замена
М. Батов
️️️️
И. Кузьмичев
46'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дворников
35'
13'
Желтая карточка
В. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
И. Кузьмичев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
17
Максим Батов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
2-2-2-2-2
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
8
Талалай
4
Тюнин
77
Мостовой
8
Петрусев
11
Кузьмичев
9
Дворников
3-2-2-2-1
35
Гаврилов
67
Колычев
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
4
Дранников
10
Рылов
10
Сысуев
77
Романенко
28
Султонов
17
Бирюков
8
Талалай
21
Кокоев
21
Кокоев
8
Талалай
8
Петрусев
44
Лисинков
44
Лисинков
8
Петрусев
11
Кузьмичев
17
Батов
17
Батов
11
Кузьмичев
77
Мостовой
17
Алфёров
17
Алфёров
77
Мостовой
28
Султонов
21
Борзых
21
Борзых
28
Султонов
77
Романенко
34
Крутов
34
Крутов
77
Романенко
10
Сысуев
11
Николаев
11
Николаев
10
Сысуев
10
Рылов
11
Концедалов
11
Концедалов
10
Рылов
Остались в запасе
Химки
Ротор
34
Андрей Титов
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
13
Наиль Замалиев
ЦП
16
Александр Кобзев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
34
Андрей Титов
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
16
Александр Кобзев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Химки - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
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