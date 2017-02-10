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    Роман Концедалов - новости

    Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Игоревич
    Фамилия Концедалов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 мая 1986 (36 лет)
    Рост 181
    Вес 75
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