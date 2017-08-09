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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Ротор
Оренбург - Ротор: обзор матча 09 августа 2017
Оренбург
09.08.2017, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
12'
Д. Попович
43'
С. Серченков
70'
А. Киреев
90'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ротор
Желтая карточка
Д. Андреев
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:2!
М. Вотинов
Замена
И. Гетигежев
️️️️
С. Бегич
88'
82'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Романенко
Замена
Д. Ефремов
️️️️
С. Серченков
79'
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Киреев
Замена
В. Кулик
️️️️
Р. Воробьев
57'
46'
Желтая карточка
А. Сидоричев
46'
Замена
М. Бирюков
️️️️
О. Николаев
46'
Замена
И. Гаврилов
️️️️
А. Кобзев
ГОЛ! 2:0!
С. Серченков
43'
37'
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Столяренко
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Г. Чиркин
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-4-1-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
15
Андреев
2
Бегич
12
Малых
8
Чиркин
23
Бреев
84
Воробьев
22
Попович
8
Серченков
57
Дуриш
3-2-1-3-1
16
Кобзев
17
Сидоричев
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
4
Дранников
13
Замалиев
28
Султонов
77
Романенко
11
Николаев
45
Вотинов
8
Серченков
22
Ефремов
22
Ефремов
8
Серченков
2
Бегич
3
Гетигежев
3
Гетигежев
2
Бегич
8
Чиркин
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Чиркин
84
Воробьев
55
Кулик
55
Кулик
84
Воробьев
77
Романенко
34
Крутов
34
Крутов
77
Романенко
16
Кобзев
35
Гаврилов
35
Гаврилов
16
Кобзев
20
Столяренко
11
Концедалов
11
Концедалов
20
Столяренко
11
Николаев
17
Бирюков
17
Бирюков
11
Николаев
Остались в запасе
Оренбург
Ротор
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
10
Владислав Сысуев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Оренбург - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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