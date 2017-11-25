Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Оренбург
Ротор - Оренбург: обзор матча 25 ноября 2017
Ротор
25.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
56'
С. Бегич
79'
И. Удалый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Оренбург
84'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Ефремов
79'
ГОЛ! 0:2!
И. Удалый
Желтая карточка
А. Киреев
76'
72'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Делькин
62'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Бирюков
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Бегич
Замена
М. Султонов
️️️️
О. Николаев
46'
Замена
В. Сысуев
️️️️
Р. Концедалов
46'
Желтая карточка
И. Ионов
30'
29'
Желтая карточка
Ф. Васиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ротор
78
Денис Кавлинов
ВР
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-2-2-2
16
Кобзев
2
Ионов
20
Столяренко
88
Киреев
5
Пискунов
13
Замалиев
11
Концедалов
11
Николаев
77
Романенко
45
Вотинов
17
Бирюков
4-3-2-1
39
Фролов
12
Малых
3
Удалый
2
Бегич
26
Васиев
22
Попович
84
Воробьев
8
Чиркин
18
Попов
22
Ефремов
90
Делькин
17
Бирюков
34
Крутов
34
Крутов
17
Бирюков
11
Николаев
28
Султонов
28
Султонов
11
Николаев
11
Концедалов
10
Сысуев
10
Сысуев
11
Концедалов
22
Ефремов
10
Парняков
10
Парняков
22
Ефремов
90
Делькин
9
Мамтов
9
Мамтов
90
Делькин
Остались в запасе
Ротор
Оренбург
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
21
Виктор Борзых
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
21
Виктор Борзых
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ВР
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ротор - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Ротор
Оренбург
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+