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Дмитрий Сухарев
Статистика
Дмитрий Сухарев - статистика
Завершил карьеру
14 января 2001 (25), Липецк
#5 | Защитник
181 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Металлург Л
1 : 3
11.05.2022
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Велес
1 : 2
30.04.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Металлург Л
0 : 0
10.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
1 : 2
06.04.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Металлург Л
0 : 3
02.04.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
3 : 2
26.03.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
2 : 1
12.03.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 0
27.11.2021
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
0 : 1
17.11.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 2
23.10.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Металлург Л
0 : 4
17.10.2021
Балтика
46' - 90'
52'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Металлург Л
1 : 0
13.10.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 2
09.10.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Металлург Л
1 : 1
03.10.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
29.09.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Металлург Л
0 : 0
25.09.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
5 : 0
19.09.2021
Металлург Л
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Металлург Л
0 : 2
15.09.2021
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Кубань
0 : 3
11.09.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Металлург Л
0 : 2
05.09.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
5 : 0
31.07.2021
Металлург Л
1' - 120'
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