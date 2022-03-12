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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Металлург Л
Енисей - Металлург Л: обзор матча 12 марта 2022
Енисей
12.03.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 1
Завершен
Металлург Л
23'
Х. Феррейра
62'
Н. Глушков
34'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Металлург Л
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Раздорских
90'
+1
87'
Замена
И. Поликутин
️️️️
Л. Герчиков
84'
Желтая карточка
Д. Редькович
Желтая карточка
Е. Иванов
81'
75'
Замена
Д. Великородный
️️️️
Д. Поярков
74'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
В. Бабаев
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Ломакин
70'
67'
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ! 2:1!
Н. Глушков
62'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Окладников
46'
46'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кутьин
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Канаплин
46'
34'
ГОЛ! 1:1!
В. Бабаев
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
23'
22'
Желтая карточка
М. Карпов
Желтая карточка
Х. Феррейра
17'
11'
Желтая карточка
А. Кутьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Тимур Сахаров
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
10
Михаил Комков
ПП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
22
Юрий Завезен
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Масловский
33
Феррейра
22
Бевеев
64
Ланин
21
Зотов
21
Раздорских
90
Ломакин
75
Окладников
8
Канаплин
3-3-3-1
16
Кобзев
4
Редькович
51
Карпов
63
Никитенков
70
Арустамян
25
Поярков
20
Войдель
68
Герчиков
11
Бабаев
18
Яковлев
48
Кутьин
90
Ломакин
77
Самойлов
77
Самойлов
90
Ломакин
75
Окладников
8
Иванов
8
Иванов
75
Окладников
21
Раздорских
10
Комков
10
Комков
21
Раздорских
8
Канаплин
19
Глушков
19
Глушков
8
Канаплин
25
Поярков
6
Великородный
6
Великородный
25
Поярков
68
Герчиков
3
Поликутин
3
Поликутин
68
Герчиков
11
Бабаев
22
Завезен
22
Завезен
11
Бабаев
48
Кутьин
91
Долгов
91
Долгов
48
Кутьин
Остались в запасе
Енисей
Металлург Л
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
13
Максим Матюша
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Енисей - Металлург Л
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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