Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрик Невланд - статистика

Завершил карьеру
10 ноября 1977 (48)
#15 | Нападающий
176 см | 71 кг
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
23
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
4 : 0
09.05.2010
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
0 : 1
05.05.2010
Сток Сити
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
3 : 2
02.05.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
25.04.2010
Фулхэм
1' - 79'
36'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0 : 0
17.04.2010
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
0 : 0
11.04.2010
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
2 : 1
04.04.2010
Уиган Атлетик
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2 : 0
27.03.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
14.03.2010
Фулхэм
72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3 : 0
09.02.2010
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Болтон
0 : 0
06.02.2010
Фулхэм
1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 0
03.02.2010
Портсмут
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 2
30.01.2010
Астон Вилла
1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2 : 0
26.01.2010
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Блэкберн
2 : 0
17.01.2010
Фулхэм
62' - 90'
85'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
3 : 2
05.01.2010
Фулхэм
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
28.12.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0 : 0
26.12.2009
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
3 : 0
19.12.2009
Манчестер Юнайтед
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1 : 1
12.12.2009
Фулхэм
1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
1 : 0
06.12.2009
Сандерленд
1' - 68'
26'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 1
28.11.2009
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Фулхэм
3 : 0
25.11.2009
Блэкберн
1' - 90'
43'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
08.11.2009
Фулхэм
1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Фулхэм
3 : 1
31.10.2009
Ливерпуль
46' - 90'
74'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
2 : 2
25.10.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
2 : 0
19.10.2009
Халл Сити
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
2 : 2
04.10.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 1
13.09.2009
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
30.08.2009
Фулхэм
1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 2
23.08.2009
Челси
74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Портсмут
0 : 1
15.08.2009
Фулхэм
80' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+