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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 09 мая 2010
Арсенал
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 0
Завершен
Фулхэм
21'
А. Аршавин
26'
Р. ван Перси
37'
К. Бэйрд (АГ)
84'
К. Вела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
+3
Желтая карточка
С. Келли
ГОЛ! 4:0!
К. Вела
Пас отдал
С. Насри
Замена
К. Вела
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Фабиански
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Замена
Ф. Стоор
️️️️
К. Демпси
Желтая карточка
К. Демпси
Замена
Й. Джуру
️️️️
М. Сильвестр
Замена
С. Келли
️️️️
Д. Пэйнтсил
Травма
Д. Пэйнтсил
Замена
Д. Эльм
️️️️
Б. Хельге Риисе
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Бэйрд
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
АП
13
Давид Эльм
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Клиши
16
Сильвестр
5
Кэмпбелл
3
Санья
5
Диаби
14
Насри
27
Эбуэ
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-4-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
22
Бэйрд
6
Смоллинг
3
Шори
8
Риисе
15
Дикгакой
14
Грининг
2
Демпси
77
Окака-Чука
15
Невланд
16
Сильвестр
5
Джуру
5
Джуру
16
Сильвестр
28
Аршавин
10
Вела
10
Вела
28
Аршавин
2
Демпси
27
Стоор
27
Стоор
2
Демпси
8
Риисе
13
Эльм
13
Эльм
8
Риисе
44
Пэйнтсил
12
Келли
12
Келли
44
Пэйнтсил
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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