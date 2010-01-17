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Блэкберн - Фулхэм
Блэкберн - Фулхэм: обзор матча 17 января 2010
Блэкберн
17.01.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
25'
К. Самба
54'
Р. Нельсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Фулхэм
Желтая карточка
З. Гера
Желтая карточка
Э. Невланд
Замена
М. Сальгадо
️️️️
Б. Эмертон
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
К. Эндрюс
️️️️
С. Рид
Замена
Э. Невланд
️️️️
К. Демпси
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Г. Живе
ГОЛ! 2:0!
Р. Нельсен
Замена
Т. Каллио
️️️️
П. Кончески
Желтая карточка
К. Самба
ГОЛ! 1:0!
К. Самба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
0
Масео Ригтерс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
3-2-2-2
17
Робинсон
4
Самба
17
Нельсен
13
Ольссон
39
Шимбонда
18
Рид
15
Н'Зонзи
7
Эмертон
9
Калинич
0
МакКарти
3-2-3-1-1
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
12
Келли
15
Кончески
16
Дафф
2
Демпси
13
Мерфи
20
Гера
17
Джонсон
7
Эмертон
2
Сальгадо
2
Сальгадо
7
Эмертон
18
Рид
42
Эндрюс
42
Эндрюс
18
Рид
28
Живе
30
Хойлетт
30
Хойлетт
28
Живе
15
Кончески
3
Каллио
3
Каллио
15
Кончески
2
Демпси
15
Невланд
15
Невланд
2
Демпси
Остались в запасе
Блэкберн
Фулхэм
0
Масео Ригтерс
ЦФ
12
Джейсон Браун
ВР
17
Дэвид Данн
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
0
Масео Ригтерс
ЦФ
12
Джейсон Браун
ВР
17
Дэвид Данн
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Блэкберн - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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