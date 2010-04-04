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Фулхэм - Уиган Атлетик
Фулхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 04 апреля 2010
Фулхэм
04.04.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
47'
С. Окака-Чука
58'
Б. Хангеланд
34'
Д. Скотланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Уиган Атлетик
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Э. Невланд
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Замена
С. Синклейр
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Скотланд
ГОЛ! 2:1!
Б. Хангеланд
ГОЛ! 1:1!
С. Окака-Чука
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Д. Эльм
ГОЛ! 0:1!
Д. Скотланд
12'
Желтая карточка
П. Шарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
3-5-1-1
32
Шварцер
15
Кончески
3
Хьюз
4
Хангеланд
29
Дэйвис
13
Мерфи
20
Этуху
2
Демпси
16
Дафф
20
Гера
13
Эльм
4-3-3
43
Киркленд
25
Мелхиот
3
Фигероа
19
Брамбл
20
Шарнер
17
Диаме
16
МакКарти
28
Н'Зогбиа
9
Морено
23
Родальега
9
Скотланд
13
Мерфи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
13
Мерфи
13
Эльм
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
13
Эльм
Окака-Чука
15
Невланд
15
Невланд
Окака-Чука
28
Н'Зогбиа
26
Уотсон
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
9
Морено
7
Синклейр
7
Синклейр
9
Морено
9
Скотланд
11
Мозес
11
Мозес
9
Скотланд
Остались в запасе
Фулхэм
Уиган Атлетик
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Фулхэм - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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