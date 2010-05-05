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Фулхэм - Сток Сити
Фулхэм - Сток Сити: обзор матча 05 мая 2010
Фулхэм
05.05.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
83'
М. Этерингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сток Сити
Желтая карточка
Р. Фуллер
Желтая карточка
А. Хьюз
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Р. Фуллер
Замена
С. Диао
️️️️
М. Этерингтон
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Д. Пэйнтсил
ГОЛ! 0:1!
М. Этерингтон
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Сидибе
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Замена
Э. Невланд
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
4-5-1
32
Шварцер
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
2
Демпси
13
Мерфи
20
Этуху
16
Дафф
20
Гера
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
5
Делап
12
Уилэн
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
11
Сидибе
19
Фуллер
44
Пэйнтсил
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
44
Пэйнтсил
16
Дафф
15
Невланд
15
Невланд
16
Дафф
19
Фуллер
11
Лоуренс
11
Лоуренс
19
Фуллер
26
Этерингтон
15
Диао
15
Диао
26
Этерингтон
11
Сидибе
9
Шанли
9
Шанли
11
Сидибе
Остались в запасе
Фулхэм
Сток Сити
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Фулхэм - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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