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Шарль Каборе
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Месси на грани вылета из ЛЧ: следите за ответным матчем против «Баварией» с фрибетом в 2000 рублей!
8 марта
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:14
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
22:44
Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
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Все новости
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
1
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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«Тоттенхэм» или «Милан»? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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22:22
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Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
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22:07
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Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
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21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ»: 1/8 финала Лиги чемпионов
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20:23
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Игроки «Вест Хэма» вышли на тренировку с именами женщин на спине, которые их вдохновили. Почти все написали маму
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Шарль Каборе - статьи
#77 | Полузащитник
Имя
Шарль
Фамилия
Каборе
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
9 февраля 1988 (35 лет)
Рост
181
Вес
75
Стоимость:
€ 300
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
26.07.2019 21:55
Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь
Пока можно радоваться, но даже в таком матче было идеально далеко не все.
15
21.07.2019 23:08
С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?
Разобрались, какую главу в истории клуба открыл старт нового сезона на домашней арене.
1
25.06.2019 12:05
10 классных игроков, чьи контракты заканчиваются этим летом
Их общая стоимость – почти 200 миллионов.
15
02.10.2017 15:10
Статистика РФПЛ, о которой вы не знали. Эти цифры помогут лучше разобраться в новом сезоне
Аутсайдер бьет по воротам на уровне топ-клубов, а лучшему ассистенту скоро исполнится 40 лет. И это еще не все.
8
08.03.2017 20:00
Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня
Моуринью остался недоволен состоянием газона на «Олимп-2». Бонуччи оплатил игрокам «Ювентуса» ужин, принеся извинения за конфликт с Аллегри. Де Хеа по-прежнему хочет перейти в «Реал». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
20
31.10.2016 21:25
Зе Луиш, тренеры «Ростова», актеры из «Урала» и «Терека» и другие герои и антигерои 12-го тура РФПЛ
«Спартак» сильно расстроил ЦСКА в 500-м матче Акинфеева, «Зенит» снова выиграл натужно, «Ростов» отправил в Пермь второй состав, а «Урал» и «Терек» устроили цирк в Екатеринбурге. Герои и антигерои, цифры, факты и все голы – в обзоре 12-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
23
20.06.2016 20:30
Витсель намерен уйти из «Зенита». РФПЛ составила календарь нового сезона. Дайджест событий дня
«Милан» может пригласить ван Гаала. Болельщики признали гол Роналду лучшим в ЛЧ-2015/16. Сборная Хорватии избежала дисквалификации. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
16.12.2015 23:45
Гвардиола уходит из «Баварии». Аленичев получит 20 миллионов на трансферы. Дайджест событий дня
«МЮ» собирается приобрести Суареса. «Кубань» погасит все долги до конца года. Петреску хочет вернуться в Россию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
02.09.2015 19:22
Шаг к пятерке. Как клубы РФПЛ провели трансферное лето
Это лето клубы РФПЛ провели суперэкономно: потратив на всех чуть меньше 18 миллионов евро. Тем не менее, точечные кампании команды провели, и "Бомбардир" оценивает эффективность селекции.
6
30.08.2015 09:42
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 7-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В седьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Филипп Федоренко.
8
24.08.2015 00:04
Валерий Карпин одержал первую победу в ФНЛ. Дайджест новостей дня
«Торпедо» из Армавира добилось первой победы под руководством Валерия Карпина. Ужесточение лимита спутало «Зениту» все планы на трансферную кампанию. «Краснодару» понадобился Каборе. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
23.08.2015 00:10
ЦСКА установил клубный рекорд. В Серии А начался новый сезон. Дайджест главных новостей дня
Хендерсон может пропустить матч с «Арсеналом». «Борнмут» одержал первую в своей истории победу в АПЛ. Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
19.08.2015 19:48
Лимитное отключение. 7 легионеров, которые скоро уедут из России
Рондон, Джуджак, Вальбуэна, Хурадо − российскую Премьер-лигу спешно покидает все больше иностранцев. «Бомбарир» называет еще семь человек, с которым нам придется попрощаться в ближайшее время.
9
29.07.2015 23:39
Платини и Марадона будут участовать в выборах на пост президента ФИФА. Дайджест событий дня
«Кубань» отрицает уход Каборе. Ян МʼВила заявил о фактах вымогательства в «Динамо». Аргентинский футболист погиб в автокатастрофе. «Бомбардир» подводит итоги дня в обзоре самых важных новостей
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