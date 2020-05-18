Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макото Хасебе - статистика

Завершил карьеру
18 января 1984 (42), Фудзиэда
#20 | Защитник
177 см | 72 кг
Япония
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 2
18.05.2024
РБ Лейпциг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
1 : 1
11.05.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2 : 1
27.04.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3 : 1
19.04.2024
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
3 : 0
13.04.2024
Айнтрахт
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.04.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
0 : 0
30.03.2024
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия Д
3 : 1
17.03.2024
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
3 : 1
10.03.2024
Хоффенхайм
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 2
25.02.2024
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
3 : 3
18.02.2024
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
1 : 1
10.02.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
13.01.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
2 : 1
20.12.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
3 : 0
17.12.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
5 : 1
09.12.2023
Бавария
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
2 : 1
03.12.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 2
25.11.2023
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
2 : 2
12.11.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
0 : 3
04.11.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
3 : 3
29.10.2023
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
1 : 3
21.10.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 0
08.10.2023
Хайденхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 0
30.09.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
0 : 0
24.09.2023
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 1
16.09.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 1
03.09.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.08.2023
Дармштадт
65' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+