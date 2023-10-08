Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хайденхайм
Айнтрахт - Хайденхайм: обзор матча 08 октября 2023
Айнтрахт
08.10.2023, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хайденхайм
39'
Х. Ларссон
72'
А. Кнауфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Хайденхайм
Замена
М. Хасебе
️️️️
Х. Ларссон
90'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Ф. Шаиби
90'
85'
Замена
Ф. Пик
️️️️
А. Бек
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ф. Макс
78'
78'
Замена
Д. Томалья
️️️️
Т. Кляйнденст
78'
Замена
Я. Шеппнер
️️️️
Я. Бесте
ГОЛ! 2:0!
А. Кнауфф
Пас отдал
А. Бута
72'
Замена
Н. Ферри
️️️️
О. Мармуш
67'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Д. Нганкам
67'
Желтая карточка
Ф. Макс
65'
58'
Замена
А. Бек
️️️️
Н. Тайеркауф
46'
Желтая карточка
П. Майнка
46'
Замена
Н. Доведан
️️️️
М. Пьеринджер
ГОЛ! 1:0!
Х. Ларссон
39'
Пенальти не реализован!
Д. Нганкам
30'
28'
Желтая карточка
К. Мюллер
23'
Желтая карточка
Я. Бесте
Желтая карточка
Д. Нганкам
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
3-3-2-2
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
30
Макс
6
Скири
20
Бута
15
Ларссон
8
Шаиби
24
Нганкам
22
Мармуш
4-1-5
22
Мюллер
4
Зирслебен
23
Траоре
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
18
Пьеринджер
19
Ференбах
18
Динкчи
30
Тайеркауф
11
Кляйнденст
30
Макс
27
Нкунку
27
Нкунку
30
Макс
15
Ларссон
20
Хасебе
20
Хасебе
15
Ларссон
8
Шаиби
6
Смольчич
6
Смольчич
8
Шаиби
24
Нганкам
7
Кнауфф
7
Кнауфф
24
Нганкам
22
Мармуш
19
Ферри
19
Ферри
22
Мармуш
Бек
20
Пик
20
Пик
Бек
19
Бесте
3
Шеппнер
3
Шеппнер
19
Бесте
11
Кляйнденст
7
Томалья
7
Томалья
11
Кляйнденст
30
Тайеркауф
21
Бек
21
Бек
30
Тайеркауф
18
Пьеринджер
14
Доведан
14
Доведан
18
Пьеринджер
Остались в запасе
Айнтрахт
Хайденхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Хайденхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Новости команд
Все
Айнтрахт
Хайденхайм
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+