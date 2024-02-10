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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бохум
Айнтрахт - Бохум: обзор матча 10 февраля 2024
Айнтрахт
10.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
14'
О. Мармуш
17'
М. Брошински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бохум
90'
+2
Желтая карточка
М. Беро
Замена
С. Роде
️️️️
Д. ван де Бек
84'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Кнауфф
84'
Замена
Э. Баум
️️️️
Ф. Макс
84'
Желтая карточка
Р. Кох
80'
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
Замена
У. Экитике
️️️️
О. Мармуш
64'
Желтая карточка
В. Пачо
53'
35'
Желтая карточка
Т. Оэрман
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Х. Ларссон
21'
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Брошински
Пас отдал
К. Штегер
ГОЛ! 1:0!
О. Мармуш
Пас отдал
Ф. Шаиби
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Айнтрахт
1
Simon Simoni
ВР
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трапп
30
Макс
4
Кох
51
Пачо
20
Бута
6
Скири
15
Ларссон
8
Шаиби
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
4-1-2-2-1
1
Риман
13
Бернардо
13
Шлоттербек
18
Ордец
15
Оэрман
8
Лосилла
22
Беро
6
Остерхаге
29
Асано
7
Штегер
9
Брошински
30
Макс
2
Баум
2
Баум
30
Макс
ван де Бек
17
Роде
17
Роде
ван де Бек
15
Ларссон
6
ван де Бек
6
ван де Бек
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Кнауфф
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
Остались в запасе
Айнтрахт
Бохум
1
Simon Simoni
ВР
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Айнтрахт - Бохум
2
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
12
Офсайды
0
3
Количество передач
436
390
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
67
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.29
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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