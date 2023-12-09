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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 09 декабря 2023
Айнтрахт
09.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Бавария
12'
О. Мармуш
31'
Э. Эбимбе
36'
Х. Ларссон
50'
Э. Эбимбе
60'
А. Кнауфф
44'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бавария
Замена
Э. Баум
️️️️
А. Бута
89'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Ф. Шаиби
88'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Кнауфф
81'
Замена
М. Хасебе
️️️️
О. Мармуш
81'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Э. Эбимбе
76'
71'
Желтая карточка
Л. Сане
71'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
Желтая карточка
О. Мармуш
67'
66'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
66'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
ГОЛ! 5:1!
А. Кнауфф
Пас отдал
О. Мармуш
60'
ГОЛ! 4:1!
Э. Эбимбе
Пас отдал
Ф. Шаиби
50'
46'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Н. Мазрауи
46'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
А. Дэвис
44'
ГОЛ! 3:1!
Й. Киммих
Пас отдал
Л. Сане
ГОЛ! 3:0!
Х. Ларссон
Пас отдал
О. Мармуш
36'
ГОЛ! 2:0!
Э. Эбимбе
31'
24'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
ГОЛ! 1:0!
О. Мармуш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
20
Бута
15
Ларссон
8
Шаиби
7
Кнауфф
27
Гетце
29
Эбимбе
22
Мармуш
4-1-1-2-2
1
Нойер
3
Мазрауи
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
9
Кейн
29
Эбимбе
27
Нкунку
27
Нкунку
29
Эбимбе
22
Мармуш
20
Хасебе
20
Хасебе
22
Мармуш
20
Бута
2
Баум
2
Баум
20
Бута
7
Кнауфф
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Кнауфф
8
Шаиби
24
Нганкам
24
Нганкам
8
Шаиби
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
3
Мазрауи
27
Лаймер
27
Лаймер
3
Мазрауи
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
Гнабри
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
4
2
Офсайды
0
1
Количество передач
228
357
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.97
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
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