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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 13 января 2024
РБ Лейпциг
13.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
7'
А. Кнауфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
Х. Ларссон
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Б. Хенрикс
88'
Замена
К. Люкеба
️️️️
М. Симакан
87'
84'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Гетце
72'
Замена
К. Якич
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Баумгартнер
68'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
68'
63'
Замена
А. Бута
️️️️
Д. ван де Бек
62'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
С. Калайджич
41'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Кнауфф
Пас отдал
Н. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
(К)
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
16
Клостерманн
23
Хенрикс
44
Кампль
21
Шлагер
14
Баумгартнер
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-2-3-1
1
Трапп
51
Пачо
4
Кох
3
Тута
27
Нкунку
15
Ларссон
6
ван де Бек
7
Кнауфф
27
Гетце
29
Эбимбе
11
Калайджич
3
Симакан
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Симакан
14
Баумгартнер
20
Ольмо
20
Ольмо
14
Баумгартнер
23
Хенрикс
99
Эльмас
99
Эльмас
23
Хенрикс
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
6
ван де Бек
20
Бута
20
Бута
6
ван де Бек
29
Эбимбе
18
Якич
18
Якич
29
Эбимбе
27
Гетце
10
Хеуге
10
Хеуге
27
Гетце
11
Калайджич
24
Нганкам
24
Нганкам
11
Калайджич
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
46
Yannick Eduardo
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
2
Всего ударов по воротам
31
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
15
4
Нарушения
9
16
Офсайды
4
3
Количество передач
633
379
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
12
0
Удары из пределов штрафной
27
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
3.11
1.06
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
45887 из 47800 зрителей (95%)
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