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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Дармштадт
Айнтрахт - Дармштадт: обзор матча 20 августа 2023
Айнтрахт
20.08.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Дармштадт
40'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Дармштадт
Желтая карточка
Р. Кох
90'
+6
90'
+2
Замена
Б. Франьич
️️️️
М. Хонзак
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Коло Муани
84'
Замена
А. Бута
️️️️
М. Гетце
84'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Й. Линдстрем
84'
77'
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
М. Маглица
76'
Замена
Б. Ману
️️️️
М. Мелем
74'
Желтая карточка
М. Маглица
Замена
М. Хасебе
️️️️
Тута
65'
62'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Ф. Хорнби
62'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
О. Вильхельмссон
Желтая карточка
К. Якич
59'
45'
+1
Желтая карточка
М. Мелем
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Ф. Макс
40'
37'
Желтая карточка
К. Кларер
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
17
Матиас Хонзак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Дармштадт
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
30
Макс
3
Тута
51
Пачо
4
Кох
6
Скири
17
Роде
35
Линдстрем
27
Гетце
29
Эбимбе
9
Муани
4-2-1-3
1
Шухен
4
Циммерманн
6
Маглица
4
Кларер
18
Карич
15
Нюрнбергер
32
Холланд
6
Мелем
17
Хонзак
10
Хорнби
11
Вильхельмссон
3
Тута
20
Хасебе
20
Хасебе
3
Тута
27
Гетце
20
Бута
20
Бута
27
Гетце
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
9
Муани
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Муани
35
Линдстрем
24
Нганкам
24
Нганкам
35
Линдстрем
17
Хонзак
4
Франьич
4
Франьич
17
Хонзак
6
Маглица
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
6
Маглица
6
Мелем
37
Ману
37
Ману
6
Мелем
10
Хорнби
16
Пфайффер
16
Пфайффер
10
Хорнби
11
Вильхельмссон
81
Стоилькович
81
Стоилькович
11
Вильхельмссон
Остались в запасе
Айнтрахт
Дармштадт
1
Йенс Граль
ВР
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Айнтрахт - Дармштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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0 : 0
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