Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 21 октября 2023
Хоффенхайм
21.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
3'
М. Байер
11'
О. Мармуш
23'
А. Кнауфф
45+3'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
88'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Ф. Макс
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Сташ
78'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
В. Вегхорст
78'
75'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Кнауфф
75'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
О. Мармуш
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Салаи
65'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Байер
65'
63'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Ф. Шаиби
Желтая карточка
А. Салаи
60'
Желтая карточка
Г. Премель
51'
Замена
К. Акпогума
️️️️
Д. Энтони Брукс
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
Э. Скири
Желтая карточка
Ф. Гриллич
41'
23'
ГОЛ! 1:2!
А. Кнауфф
Пас отдал
Ф. Шаиби
11'
ГОЛ! 1:1!
О. Мармуш
Пас отдал
Й. Граль
ГОЛ! 1:0!
М. Байер
Пас отдал
О. Бауманн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
25
Брукс
41
Салаи
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Сташ
21
Премель
24
Сков
14
Байер
9
Вегхорст
3-3-2-1-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
20
Бута
6
Скири
30
Макс
8
Шаиби
15
Ларссон
7
Кнауфф
22
Мармуш
25
Брукс
25
Акпогума
25
Акпогума
25
Брукс
41
Салаи
22
Бекер
22
Бекер
41
Салаи
18
Сташ
17
Бишоф
17
Бишоф
18
Сташ
9
Вегхорст
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Вегхорст
14
Байер
20
Бериша
20
Бериша
14
Байер
30
Макс
6
Смольчич
6
Смольчич
30
Макс
7
Кнауфф
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Кнауфф
8
Шаиби
29
Эбимбе
29
Эбимбе
8
Шаиби
22
Мармуш
24
Нганкам
24
Нганкам
22
Мармуш
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+