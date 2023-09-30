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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 30 сентября 2023
Вольфсбург
30.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
31'
Й. Винд
84'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
Д. Нганкам
Замена
П. Виммер
️️️️
Л. Майер
90'
Замена
В. Черны
️️️️
Й. Винд
90'
89'
Желтая карточка
А. Кнауфф
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Я. Герхардт
87'
ГОЛ! 2:0!
Й. Винд
84'
Пенальти не реализован!
Й. Винд
84'
83'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
О. Мармуш
83'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Тута
83'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
К. Паредес
️️️️
Т. Томаш
79'
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. Сванберг
79'
Желтая карточка
С. Зесигер
73'
68'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Ф. Шаиби
60'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
59'
Вторая желтая
М. Гетце
45'
+2
Желтая карточка
А. Бута
42'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
31'
5'
Желтая карточка
В. Пачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Амин Сарр
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-4-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
15
Зесигер
21
Меле
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Майер
32
Сванберг
8
Томаш
19
Винд
4-1-2-2-1
1
Трапп
20
Бута
4
Кох
51
Пачо
3
Тута
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Мармуш
8
Томаш
30
Паредес
30
Паредес
8
Томаш
32
Сванберг
40
Вранкс
40
Вранкс
32
Сванберг
31
Герхардт
13
Каминьски
13
Каминьски
31
Герхардт
14
Майер
8
Виммер
8
Виммер
14
Майер
19
Винд
18
Черны
18
Черны
19
Винд
8
Шаиби
27
Нкунку
27
Нкунку
8
Шаиби
3
Тута
10
Ааронсон
10
Ааронсон
3
Тута
29
Эбимбе
10
Хеуге
10
Хеуге
29
Эбимбе
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
22
Мармуш
24
Нганкам
24
Нганкам
22
Мармуш
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
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1 : 0
24.10.2026
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