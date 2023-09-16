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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Айнтрахт
Бохум - Айнтрахт: обзор матча 16 сентября 2023
Бохум
16.09.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
74'
К. Штегер (П)
57'
Э. Эбимбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Айнтрахт
Желтая карточка
Э. Машович
90'
+4
90'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Тута
90'
Замена
Ф. Макс
️️️️
А. Бута
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
К. Штегер
84'
81'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
И. Ордец
80'
76'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Штегер
74'
73'
Желтая карточка
О. Мармуш
Желтая карточка
К. Штегер
70'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
А. Лосилла
69'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
Т. Асано
69'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Виттек
63'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Хофманн
63'
57'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эбимбе
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Н. Нкунку
46'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Д. Нганкам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Риман
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
32
Виттек
8
Лосилла
25
Пасслак
22
Беро
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
3-3-1-2-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
20
Бута
6
Скири
27
Нкунку
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
24
Нганкам
7
Штегер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
7
Штегер
8
Лосилла
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Лосилла
29
Асано
10
Дашнер
10
Дашнер
29
Асано
32
Виттек
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
32
Виттек
33
Хофманн
9
Пасьенса
9
Пасьенса
33
Хофманн
20
Бута
30
Макс
30
Макс
20
Бута
3
Тута
6
Смольчич
6
Смольчич
3
Тута
27
Нкунку
8
Шаиби
8
Шаиби
27
Нкунку
27
Гетце
10
Ааронсон
10
Ааронсон
27
Гетце
24
Нганкам
22
Мармуш
22
Мармуш
24
Нганкам
Остались в запасе
Бохум
Айнтрахт
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
40
Кауа Сантос
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Бохум - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
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