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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Айнтрахт
Дармштадт - Айнтрахт: обзор матча 20 января 2024
Дармштадт
20.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
61'
Ю. Юстван
90+5'
К. Кларер
33'
Н. Нкунку
51'
А. Кнауфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Айнтрахт
ГОЛ! 2:2!
К. Кларер
Пас отдал
Т. Кемпе
90'
+5
90'
+3
Замена
Х. Смольчич
️️️️
М. Гетце
90'
+3
Замена
С. Роде
️️️️
Э. Эбимбе
89'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Кнауфф
89'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
С. Калайджич
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Ф. Холланд
89'
Замена
Э. Карич
️️️️
Т. Скарке
80'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
Б. Франьич
79'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
Ф. Нюрнбергер
79'
68'
Желтая карточка
А. Бута
64'
Замена
А. Бута
️️️️
Д. ван де Бек
ГОЛ! 1:2!
Ю. Юстван
61'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Кнауфф
Пас отдал
С. Калайджич
Замена
А. Мюллер
️️️️
М. Маглица
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Нкунку
Пас отдал
Э. Эбимбе
Желтая карточка
М. Маглица
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
32
Фабиан Холланд
(К)
ЛЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шухен
4
Кларер
6
Маглица
26
Бадер
32
Холланд
4
Франьич
5
Ридель
15
Нюрнбергер
21
Скарке
10
Юстван
16
Пфайффер
4-2-3-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
27
Нкунку
6
ван де Бек
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Калайджич
21
Скарке
18
Карич
18
Карич
21
Скарке
32
Холланд
4
Циммерманн
4
Циммерманн
32
Холланд
4
Франьич
11
Кемпе
11
Кемпе
4
Франьич
15
Нюрнбергер
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
15
Нюрнбергер
6
Маглица
16
Мюллер
16
Мюллер
6
Маглица
27
Гетце
6
Смольчич
6
Смольчич
27
Гетце
6
ван де Бек
20
Бута
20
Бута
6
ван де Бек
29
Эбимбе
17
Роде
17
Роде
29
Эбимбе
7
Кнауфф
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Кнауфф
11
Калайджич
24
Нганкам
24
Нганкам
11
Калайджич
Остались в запасе
Дармштадт
Айнтрахт
30
Александер Брунст
ВР
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Дармштадт - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
7
Офсайды
3
1
Количество передач
535
576
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.32
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
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