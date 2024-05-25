Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Балахонцев - статистика

Завершил карьеру
1 октября 2002 (23), Хабаровск
#34 | Нападающий
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Енисей
2 : 0
25.05.2024
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 33 тур
Тюмень
2 : 0
20.05.2024
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первая лига, 24 тур
Тюмень
1 : 0
16.05.2024
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первая лига, 31 тур
Тюмень
0 : 2
05.05.2024
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 30 тур
Родина
1 : 1
30.04.2024
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Тюмень
1 : 1
24.04.2024
Черноморец
Был в запасе
Россия. Первая лига, 28 тур
Тюмень
0 : 3
20.04.2024
Нефтехимик
59' - 90'
Россия. Первая лига, 27 тур
Волгарь
1 : 2
13.04.2024
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 26 тур
Тюмень
0 : 2
06.04.2024
Шинник
1' - 46'
Россия. Первая лига, 25 тур
Арсенал
0 : 0
30.03.2024
Тюмень
1' - 58'
Россия. Первая лига, 22 тур
Торпедо
0 : 0
11.03.2024
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 21 тур
Химки
3 : 0
04.03.2024
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 20 тур
Ленинградец
1 : 0
25.11.2023
Тюмень
1' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Динамо Мх
3 : 1
18.11.2023
Тюмень
79' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Тюмень
3 : 0
12.11.2023
Кубань
61' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
Тюмень
2 : 0
05.11.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
28.10.2023
Тюмень
88' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 1
22.10.2023
Тюмень
1' - 46'
Россия. Первая лига, 14 тур
Тюмень
1 : 0
14.10.2023
Волгарь
1' - 46'
Россия. Первая лига, 13 тур
Тюмень
0 : 0
09.10.2023
Торпедо
1' - 63'
Россия. Первая лига, 12 тур
Шинник
1 : 2
01.10.2023
Тюмень
1' - 58'
Россия. Первая лига, 11 тур
Кубань
1 : 1
23.09.2023
Тюмень
1' - 60'
Россия. Первая лига, 10 тур
Тюмень
2 : 2
18.09.2023
Родина
1' - 68'
51'
Россия. Первая лига, 9 тур
Алания
1 : 1
10.09.2023
Тюмень
46' - 90'
Россия. Первая лига, 8 тур
Тюмень
1 : 2
04.09.2023
Арсенал
78' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Тюмень
0 : 0
20.08.2023
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Первая лига, 5 тур
КАМАЗ
2 : 1
13.08.2023
Тюмень
77' - 90'
Россия. Первая лига, 4 тур
Тюмень
4 : 0
05.08.2023
Ленинградец
Был в запасе
Россия. Первая лига, 3 тур
Тюмень
1 : 0
30.07.2023
Енисей
63' - 90'
Россия. Первая лига, 2 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
23.07.2023
Тюмень
62' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Тюмень
3 : 1
17.07.2023
Химки
88' - 90'
Главные новости
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+