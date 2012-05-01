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Тсепо Масилела
Статистика
Тсепо Масилела - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1985 (41), Уитбанк
#24 | Защитник
175 см | 70 кг
ЮАР
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2013
Испания. Примера 2011/2012
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
13
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
1' - 75'
Испания. Примера, 35 тур
Гранада
1 : 0
22.04.2012
Хетафе
75' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5 : 1
16.04.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
4 : 0
10.04.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
01.04.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
04.02.2012
Реал
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1 : 2
29.01.2012
Хетафе
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 1
14.01.2012
Хетафе
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 0
08.01.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1 : 2
17.12.2011
Хетафе
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2011
Хетафе
1' - 32'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
18.09.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
13'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 2
10.09.2011
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
28.08.2011
Леванте
17' - 90'
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