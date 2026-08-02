Реакция Семина на результаты «Локомотива» в новом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил результаты команды в новом сезоне.

«Локо» вчера проиграл «Динамо Мх» со счетом 1:2.

У команды одно очко после двух туров РПЛ.

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Чемпионат только начался. По двум матчам, наверное, нельзя делать какие-то выводы.

Но кое-что я бы отметил – стало меньше ходить людей на трибуны «Локомотива». Не знаю, с чем это связано. Руководители должны определить причины этому», – сказал Семин.