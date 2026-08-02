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  • Губернатор Санкт-Петербурга Беглов высказался о прозвище «бомжи» у «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов высказался о прозвище «бомжи» у «Зенита»

Сегодня, 12:06
71

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил, обижается ли он на прозвище «Зенита». Футбольные фанаты называют петербургскую команду «бомжами».

«У футбольных болельщиков своя культура. Поклонники ЦСКА – «кони», «Спартака» – «мясо». Главное, что «Зенит» – чемпион. Опять и снова. Самый титулованный клуб в стране. Этого никто не может отрицать. И «Газпром Арена» – лучший стадион в Европе, что тоже бесспорно.

Многофункциональный, с раздвижной крышей и выкатным полем. Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактом», – сказал Беглов.

  • «Зенит» – действующий чемпион РПЛ.
  • В матче 2-го тура петербургская команда сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет сегодня в 16:00 мск.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (71)
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1785661868
"Глав.****" перепутал "культуру" фанатов и болельщиков.Просто болельщики ласково называют вас аббревиатурой-ЗПРФ.Многозначительно, непонятно несведущим и культурно.
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NewLife
1785661886
ЗПРФ !
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Красногвардейчик
1785662009
Что интересно, всё что он наговорил, кроме питерских болельщиков, больше никто так не считает)) Все прекрасно понимают, что вся РПЛ сейчас под игом Газпрома, и эти штампованные чемпионства, гроша ломанного не стоят. Чемпионат водокачки у нас сейчас
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nik55
1785662031
губернатор но немного туповат
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andr45
1785662763
А почему ГАЗПРОМ-АРЕНА?)) Ведь строительство стадиона осуществлялось на средства городского бюджета Санкт-Петербурга. Работы по возведению стадиона стартовали в 2007 году, а официально объект был открыт 29 декабря 2016 года. За время строительства на объекте сменилось три генеральных подрядчика и четыре генеральных проектировщика. За это время в Санкт-Петербурге произошло два изменения в руководстве — были назначены два новых губернатора и шесть профильных вице-губернаторов. Смета на строительство стадиона утверждалась ПЯТЬ раз, и общая стоимость объекта увеличилась с 6,7 миллиардов рублей до 43,8 миллиардов. При этом финансирование строительства школ было сокращено более чем в два раза. Кроме того, на строительство стадиона было выделено 88 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство жилого дома в Колпино. Фактическая сумма, потраченная на строительство стадиона, составила около 51,75 миллиардов рублей.
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Константин-Шапкин-google
1785663182
Еплов ещё не знает, что ЗПРФ это уже пожизненно!😀
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ziborock
1785665328
И стадион и медали Зенита всё благодаря админресурсу! Стадион за рубль а чемпионства, как написали ниже, и гроша ломанного не стоят! Все эти медальки Зенита как и медали Брежнева! А король то голый! ©
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FCSpartakM
1785665389
в питере все на своем, на гордыне. Придумали себе мир и думают, что у них лучше всех. И стадион лучше Камп-Ноу, и болел больше всех в стране, правда на суперкубок процентов 80 было в красных цветах почему=-то
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Номэд
1785667167
Про то, что типа у голубой петушарни больше всех болел в стране (как в питорасятнике считают после многочисленных, ими же проведённых опросов), стыдливо промолчал. Ибо свежо в памяти в каких цветах был заполнен стадион на суперкубке.
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anatolich72
1785667843
Величие так и прет из питерских. Зенит это проект загнуться питерские, загнется и зенит
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