Губернатор Санкт-Петербурга Беглов высказался о прозвище «бомжи» у «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил, обижается ли он на прозвище «Зенита». Футбольные фанаты называют петербургскую команду «бомжами».

«У футбольных болельщиков своя культура. Поклонники ЦСКА – «кони», «Спартака» – «мясо». Главное, что «Зенит» – чемпион. Опять и снова. Самый титулованный клуб в стране. Этого никто не может отрицать. И «Газпром Арена» – лучший стадион в Европе, что тоже бесспорно.

Многофункциональный, с раздвижной крышей и выкатным полем. Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактом», – сказал Беглов.