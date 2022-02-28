|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|13.03.2022
|73' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.02.2022
|77' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)