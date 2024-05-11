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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Кифисиас
Пансерраикос - Кифисиас: обзор матча 11 мая 2024
Пансерраикос
11.05.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кифисиас
54'
П. Стайкос
58'
З. Хацистравос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Кифисиас
86'
Желтая карточка
О. Ожегович
81'
Замена
Д. Канаджижа
️️️️
М. Крисиума
81'
Замена
Л. Цапан
️️️️
С. Нинис
Желтая карточка
M. Sofianos
79'
Замена
М. Морейра
️️️️
П. Стайкос
75'
Желтая карточка
П. Стайкос
73'
ГОЛ! 2:0!
З. Хацистравос
Пас отдал
S. Petavrakis
58'
57'
Замена
Тьеви
️️️️
J. Menéndez
ГОЛ! 1:0!
П. Стайкос
54'
48'
Желтая карточка
А. Паррас
Замена
М. Томас
️️️️
С. Мургос
46'
Замена
M. Sofianos
️️️️
A. Maskanakis
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
76
Alexandros Tsobanidis
ВР
3
S. Petavrakis
(К)
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Кифисиас
43
Ioannis Nikopolidis
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Пансерраикос
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
10
Матиас Томас
АП
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
Кифисиас
29
Лука Цапан
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
4-1-2-2-1
76
3
5
Авлонитис
31
Бергстрем
27
Данкерлуи
22
Уедраого
17
26
Стайкос
18
Хацистравос
11
Мургос
7
Бетанкор
4-2-1-3
43
77
28
2
18
Паррас
60
11
Нинис
16
Крисиума
9
Ожегович
37
7
Тетте
11
Мургос
10
Томас
10
Томас
11
Мургос
26
Стайкос
6
Морейра
6
Морейра
26
Стайкос
17
21
21
17
11
Нинис
29
Цапан
29
Цапан
11
Нинис
16
Крисиума
27
Канаджижа
27
Канаджижа
16
Крисиума
37
23
Тьеви
23
Тьеви
37
Остались в запасе
Пансерраикос
Кифисиас
17
Костас Пилеас
ЛЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
7
Ivan Milićević
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
17
Костас Пилеас
ЛЗ
92
Georgios Papavasiliou
ЦП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
Остались в запасе
7
Ivan Milićević
ЦЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Пансерраикос - Кифисиас
2
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
12
Офсайды
2
0
Количество передач
451
438
Сейвы
6
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
2 : 2
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
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