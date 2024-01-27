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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Арис
Кифисиас - Арис: обзор матча 27 января 2024
Кифисиас
27.01.2024, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Арис
16'
G. Fetfatzidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Арис
82'
Замена
Ф. Феррари
️️️️
J. Menéndez
80'
Желтая карточка
В. Дарида
75'
Замена
М. Гарсия
️️️️
М. Одубайо
75'
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Самора
69'
Желтая карточка
К. Саверио
63'
Желтая карточка
М. Одубайо
Желтая карточка
F. Soloa
60'
57'
Замена
К. Саверио
️️️️
G. Fetfatzidis
57'
Замена
В. Дарида
️️️️
М. Сулейманов
Желтая карточка
A. Teixeira
54'
31'
Желтая карточка
А. Самора
Желтая карточка
Л. Цапан
31'
21'
Желтая карточка
Л. Роуз
16'
ГОЛ! 0:1!
G. Fetfatzidis
Пас отдал
J. Menéndez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
77
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
27
Facundo Soloa
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
16
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Фабиано
(К)
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Арис
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-3-3
77
Гобельич
29
Цапан
7
27
5
16
Крисиума
73
Илиев
23
Тьеви
7
Тетте
42
15
4-1-2-1-2
1
Хутесиотис
33
Монтойя
4
Фабиано
31
Роуз
28
Одубайо
30
Джурасек
4
Верстате
10
10
Самора
93
Сулейманов
37
37
26
Феррари
26
Феррари
37
93
Сулейманов
16
Дарида
16
Дарида
93
Сулейманов
28
Одубайо
5
Гарсия
5
Гарсия
28
Одубайо
10
19
Саверио
19
Саверио
10
10
Самора
80
Морон
80
Морон
10
Самора
Остались в запасе
Кифисиас
Арис
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Кифисиас - Арис
3
5
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
10
Офсайды
3
4
Количество передач
401
359
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Gamaris, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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