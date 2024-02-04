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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Кифисиас
ОФИ - Кифисиас: обзор матча 04 февраля 2024
ОФИ
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Кифисиас
71'
Я. Апостолакис
10'
О. Ожегович (П)
64'
О. Ожегович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Кифисиас
90'
+1
Замена
Д. Канаджижа
️️️️
F. Soloa
90'
+1
Замена
Л. Ландре
️️️️
Л. Цапан
Желтая карточка
Я. Апостолакис
79'
77'
Замена
А. Ботиа
️️️️
J. Menéndez
72'
Желтая карточка
О. Ожегович
ГОЛ! 1:2!
Я. Апостолакис
Пас отдал
Х. Анхель Нейра
71'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Э. Ларссон
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
О. Ожегович
Пас отдал
J. Menéndez
61'
Замена
И. Илиев
️️️️
Тьеви
58'
Желтая карточка
N. Vafeas
Замена
М. Баку
️️️️
М. Мельядо
53'
Замена
Л. Феллипе
️️️️
А. Риера
53'
Замена
М. Бакич
️️️️
Д. Тораль
46'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
B.
37'
32'
Желтая карточка
М. Крисиума
Желтая карточка
М. Мельядо
31'
25'
Желтая карточка
J. Menéndez
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Ожегович
Желтая карточка
B.
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
21
Яннис Апостолакис
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Кифисиас
77
Марко Гобельич
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
27
Facundo Soloa
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
(К)
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
15
Andreas Adamakis
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
33
N. Andereggen
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
3-1-4-1-1
33
64
Ларссон
5
2
Вурос
29
Мельядо
21
Тораль
8
Гальегос
4
Тораринссон
21
Апостолакис
23
Риера
9
Исека
4-1-2-4
29
Цапан
7
2
77
Гобельич
27
23
Тьеви
16
Крисиума
42
37
9
Ожегович
15
5
24
Лампропулос
24
Лампропулос
5
21
Тораль
88
Бакич
88
Бакич
21
Тораль
29
Мельядо
32
Баку
32
Баку
29
Мельядо
64
Ларссон
10
Нейра
10
Нейра
64
Ларссон
23
Риера
27
Феллипе
27
Феллипе
23
Риера
37
4
Ботиа
4
Ботиа
37
29
Цапан
4
Ландре
4
Ландре
29
Цапан
27
27
Канаджижа
27
Канаджижа
27
23
Тьеви
73
Илиев
73
Илиев
23
Тьеви
Остались в запасе
ОФИ
Кифисиас
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Andreas Adamakis
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЛВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Andreas Adamakis
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЛВ
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча ОФИ - Кифисиас
3
4
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
12
Офсайды
1
0
Количество передач
465
209
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
64
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Вангелис Манухос
(Арголида)
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
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