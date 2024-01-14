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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Арис
Панетоликос - Арис: обзор матча 14 января 2024
Панетоликос
14.01.2024, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Арис
19'
Н. Джурасек
78'
М. Сулейманов
90'
К. Саверио
90+6'
А. Самора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Арис
90'
+6
ГОЛ! 0:4!
А. Самора
Пас отдал
М. Сулейманов
Желтая карточка
А. Малис
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:3!
К. Саверио
Пас отдал
В. Дарида
80'
Замена
М. Гарсия
️️️️
J. Menéndez
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Сулейманов
Пас отдал
В. Фатторе
Желтая карточка
Ж. Педру
71'
Замена
S. Diaz
️️️️
И. Хадзитеодоридис
70'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Г. Лиавас
70'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
63'
56'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Н. Джурасек
56'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Ш. Дукур
46'
Замена
В. Дарида
️️️️
G. Fetfatzidis
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джурасек
Пас отдал
G. Fetfatzidis
13'
Желтая карточка
Ш. Дукур
Желтая карточка
B. Duarte
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
27
Леван Шенгелия
ЦП
99
Факундо Перес
ЦП
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Якуб Брабец
(К)
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Хуанпи
АП
77
Вангелис Николау
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Арис
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
24
Домагой Павичич
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
41
Georgios Agorastos
ЦФ
41
Georgios Agorastos
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-2-2-1-1
1
Капино
2
5
Младен
47
Малис
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
27
Шенгелия
99
Перес
10
Дуарте
80
Карелис
4-2-2-1-1
1
Хутесиотис
18
Фатторе
31
Роуз
14
Брабец
26
Феррари
30
Джурасек
8
Дукур
11
10
10
Самора
37
12
Хадзитеодоридис
8
8
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
35
Мавриас
35
Мавриас
54
Лиавас
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
8
Дукур
33
Монтойя
33
Монтойя
8
Дукур
10
16
Дарида
16
Дарида
10
37
5
Гарсия
5
Гарсия
37
30
Джурасек
93
Сулейманов
93
Сулейманов
30
Джурасек
Остались в запасе
Панетоликос
Арис
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Хуанпи
АП
77
Вангелис Николау
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
41
Georgios Agorastos
ЦФ
41
Georgios Agorastos
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Хуанпи
АП
77
Вангелис Николау
АП
Остались в запасе
31
Konstantinos Kyriazis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Кике Саверио
ЛВ
41
Georgios Agorastos
ЦФ
41
Georgios Agorastos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Панетоликос - Арис
3
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
17
Офсайды
1
5
Количество передач
335
473
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Stavros Tsimenteridis, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
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