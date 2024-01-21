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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 21 января 2024
Арис
21.01.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
90+1'
Куини (АГ)
17'
Ф. Наварро
21'
Родиней (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Олимпиакос
90'
+3
Желтая карточка
Родиней
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Куини
90'
+1
85'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Ф. Наварро
78'
Желтая карточка
С. Александропулос
78'
Замена
М. Камара
️️️️
С. Александропулос
Замена
М. Монтойя
️️️️
М. Одубайо
66'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Морон
66'
64'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
А. Самора
️️️️
Р. Пардо
56'
Замена
К. Саверио
️️️️
М. Сулейманов
56'
Желтая карточка
Л. Роуз
37'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Родиней
Желтая карточка
Фабиано
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Фабиано
(К)
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
(К)
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-4-2
1
Хутесиотис
26
Феррари
31
Роуз
4
Фабиано
28
Одубайо
14
Пардо
11
16
Дарида
4
Верстате
80
Морон
93
Сулейманов
3-1-2-3-1
1
Пасхалакис
17
Куини
45
Рецос
23
Родиней
5
Ндой
32
Хецце
14
Александропулос
10
Мартинш
12
Карвалью
7
Масурас
9
Наварро
28
Одубайо
33
Монтойя
33
Монтойя
28
Одубайо
80
Морон
5
Гарсия
5
Гарсия
80
Морон
93
Сулейманов
19
Саверио
19
Саверио
93
Сулейманов
14
Пардо
10
Самора
10
Самора
14
Пардо
14
Александропулос
2
Камара
2
Камара
14
Александропулос
9
Наварро
7
Фортунис
7
Фортунис
9
Наварро
10
Мартинш
11
Поденсе
11
Поденсе
10
Мартинш
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
1
Julián Cuesta
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Арис - Олимпиакос
2
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
11
22
Офсайды
0
2
Количество передач
477
506
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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