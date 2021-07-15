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    R. Modesto - статистика

    Имя R. Modesto
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хонка 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -89' Хонка (Эспоо) 0:1 Домжале (Домжале)
    20.07.2021 1' -80' Домжале (Домжале) 1:1 Хонка (Эспоо)
    15.07.2021 1' -89' Рунавик (Рунавик) 1:3 Хонка (Эспоо)
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