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Деян Милованович
Статистика
Деян Милованович - статистика
Завершил карьеру
21 января 1984 (42)
| Полузащитник
180 см | 75 кг
Сербия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
4 : 3
15.05.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
0 : 0
08.05.2010
Ланс
84' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1 : 1
05.05.2010
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1 : 4
02.05.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
1 : 1
25.04.2010
Валансьен
70' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0 : 0
17.04.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1 : 0
04.04.2010
Ланс
1' - 65'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
5 : 1
28.03.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 0
20.03.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 1
06.02.2010
Ле Ман
85' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 0
30.01.2010
Ланс
74' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0 : 1
20.01.2010
Монпелье
1' - 76'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
1 : 1
16.01.2010
Ланс
74' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
22.12.2009
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Валансьен
0 : 0
19.12.2009
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
1 : 1
16.12.2009
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2 : 0
12.12.2009
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Булонь
2 : 1
06.12.2009
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 1
21.11.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1 : 1
31.10.2009
Лорьян
86' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
2 : 0
18.10.2009
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
0 : 2
03.10.2009
Лион
84' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
3 : 0
27.09.2009
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
1 : 1
20.09.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 0
12.09.2009
Ланс
1' - 80'
61'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 2
29.08.2009
Ренн
1' - 89'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гренобль
1 : 2
23.08.2009
Ланс
1' - 86'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 0
15.08.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
4 : 1
09.08.2009
Ланс
72' - 90'
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