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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Бордо
Ланс - Бордо: обзор матча 15 мая 2010
Ланс
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
4 : 3
Завершен
Бордо
21'
Т. Маулида
37'
С. Соу
57'
И. Джемаа (П)
63'
Т. Маулида
41'
Вендел (П)
49'
А. Бедимо (АГ)
80'
Вендел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Бордо
Замена
Р. Сартр
️️️️
Э. Шелье
Замена
Л. Сане
️️️️
Фернандо
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Вендел
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Энрике
️️️️
М. Планюс
ГОЛ! 4:2!
Т. Маулида
Замена
М. Рамос
️️️️
А. Бедимо
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Кавенаги
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Джемаа
Желтая карточка
Б. Тремулинас
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Бедимо
Желтая карточка
С. Соу
Желтая карточка
Э. Шелье
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Вендел
ГОЛ! 2:0!
С. Соу
Желтая карточка
А. Бедимо
ГОЛ! 1:0!
Т. Маулида
Красная карточка
М. Сиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
16
Хамди Касрауи
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
3-4-2
5
Яхья
12
Бедимо
24
Шелье
26
Демон
18
Руде
21
Армаш
27
Соу
28
Акале
8
Маулида
17
Джемаа
4-4-2
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
13
Сиани
14
Тремулинас
12
Диарра
6
Фернандо
20
Жуссие
17
Вендел
27
Шамах
79
Кавенаги
12
Бедимо
2
Рамос
2
Рамос
12
Бедимо
24
Шелье
19
Сартр
19
Сартр
24
Шелье
17
Джемаа
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Джемаа
6
Фернандо
22
Сане
22
Сане
6
Фернандо
27
Планюс
21
Энрике
21
Энрике
27
Планюс
79
Кавенаги
94
Гуффран
94
Гуффран
79
Кавенаги
Остались в запасе
Ланс
Бордо
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
Главный тренер
Янник Каюзак
16
Ульрих Раме
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ланс - Бордо
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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