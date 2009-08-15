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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Осер
Ланс - Осер: обзор матча 15 августа 2009
Ланс
15.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Осер
14'
К. Монне-Паке
60'
А. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Осер
ГОЛ! 2:0!
А. Букари
ГОЛ! 1:0!
К. Монне-Паке
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ланс
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
3-3-3
1
Рунье
2
Рамос
24
Шелье
26
Демон
0
Милованович
5
Ковачевич
21
Армаш
12
Букари
11
Эдуардо
22
Монне-Паке
4-3-3
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
12
Миньо
3
Грихтинг
88
Ндинга
25
Педретти
25
Шафни
22
Лежен
21
Никулаэ
18
Конту
Остались в запасе
Ланс
Осер
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
30
Самуэль Атро
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ланс - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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