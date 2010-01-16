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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ланс
Ренн - Ланс: обзор матча 16 января 2010
Ренн
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
55'
М. Сов
65'
К. Монне-Паке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ланс
Желтая карточка
Ж. Кембо-Экоко
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
А. Теттей
Красная карточка
А. Яхья
Замена
Д. Милованович
️️️️
С. Руде
Желтая карточка
А. Армаш
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
И. Бангура
Замена
Д. Бриан
️️️️
Ж. Лерой
Замена
К. Акале
️️️️
А. Букари
ГОЛ! 1:1!
К. Монне-Паке
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
11
Эдуардо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
29
Данзе
16
Фанни
12
Мангане
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
12
Марво
3
Бангура
17
Сов
4-2-3
1
Рунье
26
Демон
19
Сартр
24
Шелье
2
Рамос
21
Армаш
18
Руде
12
Букари
22
Монне-Паке
11
Эдуардо
6
Теттей
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Теттей
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
6
Лерой
7
Бриан
7
Бриан
6
Лерой
18
Руде
0
Милованович
0
Милованович
18
Руде
12
Букари
28
Акале
28
Акале
12
Букари
Остались в запасе
Ренн
Ланс
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Хамди Касрауи
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ренн - Ланс
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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