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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ланс
Лилль - Ланс: обзор матча 30 января 2010
Лилль
30.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
23'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ланс
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
Э. Шелье
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Э. Азар
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Фро
Замена
Т. Маулида
️️️️
А. Букари
Замена
С. Дюмон
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Д. Милованович
️️️️
С. Соу
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
А. Армаш
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
2'
Желтая карточка
С. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
28
Канга Акале
ПП
8
Туафилу Маулида
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
15
Бальмон
7
Обраньяк
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
2-3-3
1
Рунье
26
Демон
24
Шелье
18
Руде
27
Соу
21
Армаш
17
Джемаа
22
Монне-Паке
12
Букари
7
Обраньяк
6
Дюмон
6
Дюмон
7
Обраньяк
11
Фро
39
Туре
39
Туре
11
Фро
10
Азар
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Азар
27
Соу
0
Милованович
0
Милованович
27
Соу
12
Букари
8
Маулида
8
Маулида
12
Букари
17
Джемаа
11
Эдуардо
11
Эдуардо
17
Джемаа
Остались в запасе
Лилль
Ланс
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
Главный тренер
Янник Каюзак
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Лилль - Ланс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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