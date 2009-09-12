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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ланс
Монпелье - Ланс: обзор матча 12 сентября 2009
Монпелье
12.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
39'
Т. Коста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ланс
Замена
С. Камара
️️️️
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
А. Яхья
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
️️️️
Д. Милованович
Замена
Л. Компан
️️️️
К. Аит-Фана
Желтая карточка
Ф. Лоренти
Замена
С. Соу
️️️️
А. Армаш
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ж. Дернес
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
И. Джемаа
Желтая карточка
Д. Милованович
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Коста
Желтая карточка
Ж. Дернес
17'
11'
Желтая карточка
И. Джемаа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
8
Филипп Делайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
4
Спахич
34
Джодич
2
Янга-Мбива
6
Марво
20
Дернес
14
Пито
8
Коста
19
Женешам
31
Монтаньо
18
Аит-Фана
3-3-3
1
Рунье
15
Лоренти
24
Шелье
26
Демон
0
Милованович
21
Армаш
5
Ковачевич
11
Эдуардо
12
Букари
17
Джемаа
18
Аит-Фана
10
Компан
10
Компан
18
Аит-Фана
20
Дернес
20
Бельханда
20
Бельханда
20
Дернес
31
Монтаньо
19
Камара
19
Камара
31
Монтаньо
21
Армаш
27
Соу
27
Соу
21
Армаш
17
Джемаа
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Джемаа
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
Остались в запасе
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Монпелье - Ланс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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