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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ланс
Валансьен - Ланс: обзор матча 19 декабря 2009
Валансьен
19.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ланс
Замена
К. Акале
️️️️
С. Руде
Замена
А. Букари
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Г. Данич
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Т. Маулида
️️️️
И. Джемаа
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Д. Дюкортью
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
3-2-3-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
3
Абардонадо
4
Бишевац
29
Тьене
25
Матер
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
28
Пужоль
2
Одель
3-4-2
1
Рунье
26
Демон
24
Шелье
2
Рамос
21
Армаш
18
Руде
5
Ковачевич
27
Соу
17
Джемаа
22
Монне-Паке
6
Дюкортью
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
6
Дюкортью
28
Пужоль
28
Данич
28
Данич
28
Пужоль
18
Руде
28
Акале
28
Акале
18
Руде
17
Джемаа
8
Маулида
8
Маулида
17
Джемаа
22
Монне-Паке
12
Букари
12
Букари
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Валансьен
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Валансьен - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Нунгессер
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